Det grønne område Posen, der ligger lige ved gågaden, er et populært sted for unge at mødes. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Politiet om ballade på Posen: Corona-sommer har rykket festen udenfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet om ballade på Posen: Corona-sommer har rykket festen udenfor

Den sidste tid har der blandt andet været et knivstikkeri og et masseslagsmål i det grønne område Posen i Hillerød

Hillerød Posten - 17. juli 2020 kl. 10:55 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra slutningen af juni og blot to uger frem har der på Posen været et masseslagsmål, et knivstikkeri og sigtelser af to teenagere med det euforiserende stof MDMA på sig.

Naboer til det grønne område beretter samtidig om festende unge, der efterlader skrald, hærger og støjer til sent, og politiet bekræfter, at de har fået henvendelser, der drejer sig om unge mennesker og høj musik fra soundbokse.

Selvom det ikke er nyt, at Posen er et sted, hvor unge mennesker mødes, fortæller Carsten Spliid, der er politiinspektør ved Nordsjællands Politi, at corona-krisen nok også har sin indflydelse her.

"På grund af corona er der nogle andre trends i år, hvor festen er rykket ud i det åbne. Jeg tror, at corona-tiden har gjort, at rigtig mange unge mennesker har haft et opsparet behov for at komme ud og mødes med nogen," siger han.

"Det tog fart hen over maj og juni måned, hvor flere og flere begyndte at mødes i det fri - og så kommer sommerferien, hvor Posen traditionelt set et af de steder, hvor mange unge mødes".

Synlighed Samtidig er flere unge mennesker hjemme i Danmark denne sommerferie.

"I og med at mange ikke skal ud og rejse i år, så vil det alt andet lige have en afsmittende effekt på, hvor mange der er i gadebilledet".

Det kan derfor også være et spørgsmål om synlighed.

"Det kan måske se ud, som om der er mere narkohandel, men jeg tror det faktisk ikke. Vi har stort fokus på salg og brug af narko ved uddannelsesinstitutionerne, og når de lukker, så rykker det ud i byen. Det gør, at det bliver mere synligt," siger politiinspektøren.

At der for nylig var et knivstikkeri, hvor en 14-årig stak en 17-årig i maven er nok mere et tilfælde ifølge ham.

"En enkelt alvorlig sag som et knivstikkeri er ikke et udtryk for, at der er sket en forråelse, for det kan være en tilfældighed. Der er generelt ikke særlig mange knivstikkerier i Nordsjælland, så umiddelbart tænker jeg, at vi ikke kan gardere os for, at det lige pludselig er Posen, der bliver ramt af det".

Ekstra patruljering Carsten Spliid fortæller, at de hos politiet er opmærksomme på Posen. Og i år har der under hele corona-krisen været en ekstra indsats i området.

"Vi har et forøget antal tryghedsskabende patruljer, som netop har haft til opgave sammen med kommunens gadeplansmedarbejdere og SRP om at være opsøgende på de steder, hvor folk ringer ind om, at der er unge mennesker, der forsamles".

Kører I på samme blus henover sommeren?

"Vores og kommunens indsats er alt andet lige ramt af almindelig sommerferie. Vi har det samme antal patruljer, men i stedet for at have dedikerede patruljer til lige nøjagtig det her, briefer vi alle vores patruljer, der både kører ud i nattelivet og på almindelig patrulje, om steder, hvor der potentielt set er unge mennesker".

Kontakt politiet Der lyder også en appel fra politiinspektøren til alle borgere om ikke at tøve med at kontakt Nordsjællands Politi.

"Jeg vil gerne appellere til, at borgerne ringer ind, hvis de føler sig chikanerede. Vi opfordrer også de unge mennesker til at ringe ind, hvis det er utrygt og ubehageligt, for vi kører rundt, og vi vil rigtig gerne have informationer om, hvor det rykker hen. Posen vil vi alle dage have et fokus på, men der er også andre steder i Hillerød, hvor de unge mødes, og hvor det nogle gange udvikler sig til konflikter".

relaterede artikler

MDMA-fund førte til ransagning hos to teenagedrenge 09. juli 2020 kl. 13:46