Politiet: - Hvem er den unge kvinde, der forhindrede seksuelt overgreb på Posen?

Nordsjællands Politi efterlyser en kvinde, der muligvis forhindrede et seksuelt overgreb på Posen.

22. juli 2020 kl. 12:03 Af Martin Warming

Fredag aften den 12. juni 2020 blev en ung kvinde udsat for blufærdighedskrænkelse på et offentligt toilet på Posen i Hillerød, og Nordsjællands Politi efterlyser nu et kvindeligt vidne, som muligvis var medvirkende til, at hændelsen ikke udviklede sig yderligere. Nordsjællands Politi leder efter en kvinde, som fredag den 12. juni var vidne til et tilfælde af blufærdighedskrænkelse ved det grønne område Posen i Hillerød. Her ville en ung kvinde mellem klokken 19 og 20 benytte det offentlige toilet, da en ung mand bagfra passede hende op og begyndte at befamle hende. Kort efter forsøgte han også at hive hende med ind i en toiletbås, men her kom det kvindelige vidne hende til undsætning. Det kvindelige vidne kom ind på toilettet på dette tidspunkt i forløbet, tog hurtigt bestik af scenariet og spurgte den anden kvinde, om hun var okay.

Relativt ung Da den forurettede kvinde gav udtryk for, at hun ikke befandt sig i situationen frivilligt, fik vidnet hevet manden væk fra stedet, og den unge kvinde kom således ikke yderligere til. "Vi vil rigtig gerne i kontakt med kvinden, der var vidne til hændelsen, men beklageligvis har vi ikke andre oplysninger om hende end, at hun var relativt ung. Hun har muligvis været med til at sikre, at hændelsen ikke udviklede sig yderligere, og vi er meget interesserede i at høre hendes observationer fra hændelsen den aften," fortæller politikommissær i Nordsjællands Politi Morten Riisager-Pedersen.

Vigtigt vidne Desværre forsvandt det kvindelige vidne, men Nordsjællands Politi håber nu på at kunne komme i kontakt med hende på baggrund af denne efterlysning. "Når vi efterforsker sager, er vidneudsagn naturligvis et vigtigt element, og for at få underbygget hændelsesforløbet i den specifikke sag vil det være en stor hjælp for os at tale med vidnet om episoden. Hun kan også have afgørende oplysninger om gerningsmanden, som det i sagens natur ligger os på sinde at finde frem til," slutter Morten Riisager-Pedersen. Nordsjællands Politi opfordrer det kvindelige vidne til at henvende sig på telefon 114 eller på e-mail mbr019@politi.dk.

