Pokalkampen mod OB bliver et eftermiddagsopgør

Kampen bliver livetransmitteret og vist på Viaplay

Hillerød Posten - 15. september 2020 kl. 18:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver onsdag den 7. oktober klokken 16, at Hillerøds 2. divisionsherrer tager imod superligaholdet OB. Det tidlige tidspunkt skyldes, at der ikke er lys på banen på Hillerød Stadion, og at der skal tages højde for, at kampen skal afgøres på dagen, og den dermed kan ende i forlænget spilletid eller straffesparkskonkurrence.

"Det er tidligt at spille, men vi kan ikke gøre så meget andet, når ikke vi har lys på banen," lyder det fra klubbens sports- og salgsdirektør, Jackie Rasmussen.

"Skræmmende stærke" OB besejrede i weekenden FC København 3-2 på hjemmebane i første runde af Superligaen efter en kamp, hvor de fynske herrer i den grad dominerede. Det kommer dog ikke til at ændre på noget for Hillerøds tilgang til kampen, lyder det fra Jackie Rasmussen.

"Vi kommer til at gå ind til kampen med samme fokus som til alle andre. Vi kommer til at spille vores chancer og udfordre, når vi kan. Det går ikke, at vi stiller os helt defensivt i sådan en kamp her," siger han og tilføjer, at holdet dog ikke måler sig med OB.

"Vi måler os ikke endnu med hold fra Superligaen. Det er altid en stor mundfuld at spille de her kampe både på grund af de stærke hold og også hele setuppet, og jeg må medgive, at OB så skræmmende stærke ud i kampen mod FCK".

500 mennesker På grund af den seneste tids udvikling i smitten med corona bliver kampen spillet uden udebanetilskuere og med maks 500 mennesker på stadion inklusiv spillere, dommere, trænere og tv-folk. Antallet af billetter, der bliver sat til salg, er derfor meget begrænset, men heldigvis kan alle fodboldfans se opgøret direkte på Viaplay.

Hvornår billetterne sættes til salg, er endnu uvist, men klubben opdaterer løbende facebooksiden 'Hillerød Fodbold' med mere information.

