To beboere og en medarbejder på Ålholmhjemmet er blevet smittet med coronavirus. Derudover blev en patient, der var indlagt på Sundhedscentret på Milnersvej, testet positiv for virussen i sidste uge. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Plejehjemsbeboere og medarbejder smittet med coronavirus

"Vi følger selvfølgelig alle retningslinjer, men når der opstår en situation som den her, så gennemgår vi vores procedurer endnu engang. Der er ikke noget, der har givet os anledning til at ændre på noget, og der er ikke noget, der tyder på, at vi burde eller kunne have gjort noget anderledes," tilføjer Hella Obel, der ikke kan oplyse noget om, hvordan de to smittede beboere har det.