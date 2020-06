Seniorer og børn skal have glæde af hinanden, når kommunen bygger nyt i Favrholm. Arkivfoto Foto: George Muresan - 0742048062 - Cluj-Napoca/georgemuresan - stock.adobe.com

Plejehjem og dagtilbud skal kobles sammen i Favrholm

Byråd igangsatte proces, som skal videreudvikle tanken om en kobling mellem plejehjem og daginstitution i Hillerøds nye bydel Favrholm

Hillerød Posten - 06. juni 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Arbejdet med, at børn og ældre skal mødes i Hillerød Kommunes kommende plejecenter og dagtilbud i Favrholm, fortsætter.

På mødet onsdag aften frigav et enigt byråd en million kroner, som skal bruges på et tegne et projekt og sørge, at alle interessenter nu inddrages i processen.

"Det er et ambitiøst og visionært projekt, som vi skal i gang med. Vi skal inddrage interessenterne i forhold til den visionære og innovative konstruktion, og vi skal have al den viden, der er, i spil, for at vi kan skabe et hus med mulighed for samspil," sagde formanden for Omsorgs- og Livskraftudvalget Christina Thorholm (Radikale Venstre).

"Rigtig god sag" Politikerne afsatte allerede tilbage i 2017 den million kroner, som nu bruges på at udvikle projektet. Millionen var afsat til at planlægning af plejehjem og 'Fremtidens boliger for ældre', men anvendes nu til planlægning af plejeboliger, dagtilbud m.m. i Favrholm i samarbejde med OK-Fonden.

Susanne Due Kristensen fra Socialdemokratiet kaldte det "en rigtig god sag":

"Helt tilbage i 2014 startede vi med at undersøge, hvordan vi kan skabe nogle spændende, nye boliger til gruppen over 60 år. For folk lever længere og efterspørger en anderledes måde at leve på. Familiemønstrene er anderledes i dag end før i tiden. Nu skal vi have tankerne fra dengang støvet af og få rigtig mange nye input. Så det er rigtig vigtigt, vi får lavet en inddragende proces, som måske kan kaste noget endnu mere spændende af sig. Vi skal også tænke meget over, hvordan vi kan bruge den nye teknologi, der er på området, så den enkelte kan klare sig selv så længe som muligt. Så det er rigtig spændende, og jeg glæder mig til at gå i gang med processen".

Planlægningen skal fortsætte frem mod slutningen af 2020, så der senere kan komme et oplæg til et anlægsønske, som politikerne skal tages stilling til i bugdetforhandlingerne for 2022-2025.