Plejehjem er fri for corona

En beboer på plejecentret Skovhuset, der blev konstateret smittet med corona den sidste weekend i april, blev mandag testet negativ, oplyser Hillerød Kommune.

Ingen øvrige beboere eller personale er konstateret smittet med corona, og det betyder også, at den hidtil isolerede afdeling er blevet åbnet.

I første omgang blev alle beboere og en del af plejepersonalet testet negative. Vibeke Abel, direktør for Job, Social og Sundhed i Hillerød Kommune sagde på det tidspunkt til Hillerød Posten:

"Vi er rigtig glade for, at vi er så strikse med vores isolation, og at man på Skovhuset har været dygtige til at anvende de værnemidler og den isolation, de skulle bruge, så det ikke har spredt sig".

I de sidste to uger har det øvrige plejepersonale på Skovhuset kunnet lade sig teste, og alle svar har altså været negative.

Beboeren, der blev testet positiv for corona-smitte, var det første konstaterede smittetilfælde blandt beboere på plejehjem i Hillerød Kommune. Ingen er siden konstateret smittede, oplyser kommunen.