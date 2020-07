Plan for nationalpark er vedtaget

"Det er en stor glæde for bestyrelsen og for alle dem, der i årevis har arbejdet ihærdigt for en nationalpark i Nordsjælland, at vi nu står med vores første nationalparkplan. Der har været en utrolig opbakning til vores arbejde med planen, og vi har modtaget mange gode forslag fra lokalsamfundet og lokale foreninger, som vi har taget med i planen. Efter sommerferien glæder vi os til at gå i gang med at realisere planen, så om-rådets særlige natur og historie kan blive styrket yderligere og formidlet til glæde for de besøgende og lokalsamfundet," fortæller Carl Bruun, nationalparkens bestyrelsesformand.