Pilotprojekt: Kommunen vil undersøge p-zoner på villaveje

Undersøgelser af Bakkegade og Hansensvej skal give kommunen viden om fordele og ulemper ved at indføre parkeringszoner

Hillerød Posten - 13. marts 2020

Der er godt fyldt op med biler på mange af villavejene i Hillerød bymidte. Her parkerer mange deres biler helt gratis, mens de er på arbejde eller handler i byens butikker.

Men det bliver der måske sat en stopper for i fremtiden. I hvert fald vil politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget nu have undersøgt fordele og ulemper ved at indføre parkeringszoner med tidsrestriktioner, så bilisterne skal indstille p-skiven og fjerne deres bil igen efter for eksempel tre timer.

"Vi har ikke besluttet noget endeligt endnu, men vi vil gerne have forvaltningen til at arbejde videre med sagen. I stedet for at de skal kigge det hele efter, har vi valgt to veje, som de skal kigge i sømmene og undersøge, hvad behovet er, nemlig Bakkegade og Hansensvej," siger udvalgsformand Dan Riise (Venstre) til Hillerød Posten.

Viden inden beslutning Hansensvej er en sidegade til Hostrupsvej og har en god placering i forhold til både butikker og arbejdspladser i bymidten. Her parkerer mange deres bil om morgenen, inden de tager på arbejde, og så er der ikke plads til, at besøgende til villaerne eller håndværkere, der skal arbejde på vejen, kan finde en ledig plads. Bakkegade ligger lidt mere nordligt ud til Helsingørsgade, hvor mange også stiller bilen - måske for at undgå at betale for p-pladserne i bymidten.

Nu skal forvaltningen se nærmere på, hvor mange der reelt parkerer på de to veje, og hvor meget det påvirker beboerne, fortæller Dan Riise:

"De to gader skal gøre os klogere. Vi vil undersøge, hvor mange der parkerer der, hvem, der parkerer på vejene, og meget mere. Al den viden vil vi havde frem, inden vi beslutter noget med hensyn til parkeringslicenser eller betaling," siger han.

Utilsigtede gener Tilbage i oktober besluttede udvalget, at forvaltningen skulle undersøge, hvordan Københavns Kommune har arbejdet med parkeringszoner med tidsrestriktioner i bl.a. Vanløse for at forbedre parkeringsforholdene for beboere. Forvaltningen har derfor kontaktet Center for Parkering i Københavns Kommune for at høre om deres erfaringer med parkeringsrestriktioner på kommunale veje, og det har ikke udelukkende været positivt, har de meldt tilbage til Hillerød Kommune. Det giver nemlig ifølge erfaringerne fra Vanløse "utilsigtede gener" at indføre tidsbegrænsede parkeringszoner, fortæller forvaltningen. For eksempel kan håndværkere ikke parkere mere end tre timer, når de kommer for at arbejde på nogle af boligerne, og det giver problemer. Beboerne skal også leve med en manglende smidighed, når de for eksempel får gæster, som reelt set skal fjerne deres bil fra adressen igen efter tre timer.

"Etablering af tidsbegrænsede zoner kan derfor få konsekvenser for fremkommeligheden i byen," skriver forvaltningen i referatet fra udvalgsmødet 4. marts.

Samtidig oplyser forvaltningen, at kommuner ikke har hjemmel til at opkræve betaling i tidsbegrænsede zoner:

"Tidsbegrænsede zoner giver derfor ikke mulighed for at købe sig til ekstra parkeringstid, periodekort eller andre parkeringstilladelser. Gæster, håndværkere o. lign. har derfor ikke mulighed for at parkere ud over tidsbegrænsningen," skriver forvaltningen.

På private veje kan en grundejerforening eller et vejlaug søge kommunen om at opsætte skilte med parkeringsrestriktioner, som politiet skal godkende. Skiltningen vil så gælde for alle, også beboere og gæster på vejen.

"Hvis vil skal indføre beboerlicenser og p-zoner, så skal vi først indkredse problemet - altså hvem er det, der parkerer der, hvor meget generer det og så videre. Så vil vi tage stilling til det, når vi kender de nøjagtige udfordringer," siger Dan Riise.

Udvalget havde også flere andre undersøgelser af parkeringsforholdene i bymidten på dagsordenen. Blandt andet er de, som arbejder i byen, blevet spurgt om p-forholdene, og der viser det sig - ikke overraskende, at det særligt er den gratis parkeringsplads, der er svært at finde. 77 procent af deltagerne i undersøgelsen, svarer nemlig, at det er svært at finde en ledig gratis parkeringsplads, mens blot 16 procent mener, at det er svært eller meget svært at finde en ledig betalings-p-plads.

Og Dan Riise lover, at arbejdet med at finde gratis p-pladser i nærheden af bymidten ikke er slut:

"Vi er ikke færdige med at undersøge, om vi kan finde mere ledig, gratis parkering. Det er noget, vi arbejder med hele tiden. Vi bliver hele tiden klogere på parkeringen i bymidten, og vi får hele tiden ny viden, inden vi beslutter noget.

Mange tager bilen Han er ikke overrasket over undersøgelsens resultater - dog overrasker det ham, at så mange, som bor tæt på bymidten, ikke cykler eller tager bussen på arbejde - men snupper bilen. Mere end 40 procent af respondenterne, som kører i bil til og fra arbejde, har under fem kilometer fra deres job til deres bolig. 71 procent af respondenterne svarer i det hele taget, at de oftest kommer til og fra arbejde ved at køre i bil.

"Jeg er lidt overrasket over, hvor kort en afstand mange vælger at køre i bil. Det er selvfølgelig noget, vi hverken kan eller vil blande os i - og jeg forstår det jo også godt i forhold til det møgvejr, vi har haft de sidste mange måneder - også hvis man nu har to børn, man skal læsse af i forskellige daginstitutioner på vejen. Men det undrer mig nu alligevel, at så mange ikke vælger at cykle eller tage offentlig transport, når de bor så tæt på," siger han.