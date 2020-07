Pia Rydahl klar med opfølger til debutroman

"Intentionen med denne bog er at genskabe et nært, barsk og hjertevarmt univers med glasarbejdernes tilværelse i centrum. Handlingen strækker sig over 40 år - fra begyndelsen af 1900-tallet frem til besættelsesårene. Persongalleriet er besat af handlekraftige, pligttro mænd. Af sagtmodige, men stærke kvindetyper, der giver deres bidrag med. Misforholdet mellem pligt og frihed trækkes frem som et grundvilkår i samfundet," skriver forlaget om bogen.