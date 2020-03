Peanut Butter Falcon i Slotsbio

Filmen handler om 22-årige Zak med downs syndrom - han drømmer om at blive en professionel wrestler. Med hjælp fra en gammel ven stikker Zak af fra sit hjem på institutionen for at forfølge sin store drøm. På rollelisten er blandt andre Dakota Johnson, Shia LeBeouf og Bruce Dern.