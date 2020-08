Hillerød Kommune har brugt adskillige millioner kroner på Covid19-tiltag, blandt andet nye håndvaske i dagtilbuddene. Arkivfoto: Mdt

Pandemi trækker millioner ud af budgettet

Hillerød Kommune har allerede nu brugt flere penge på Covid19-foranstaltninger, end de bliver kompenseret for af staten

28. august 2020

Håndvaske, ekstra vikarer og mere rengøring.

Hillerød Kommune har brugt adskillige millioner kroner på at undgå spredning af coronavirus.

Ekstraregningen lyder siden marts på næsten 10 millioner kroner, hvilket er to millioner kroner mere, end staten kompenserer for. Det fremgår af en ny beregning, som forvaltningen har lavet til Økonomiudvalget.

"Med den viden, vi har nu, har vi brugt et par millioner mere, end staten kompenserer for. Det færdige regnestykke har vi jo ikke endnu - men vi ender på noget mere, end hvad vi får kompenseret," siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Gennemsnit Statens kompensation er beregnet ud fra et gennemsnit blandt de 98 kommuner i landet, men nogle kommuner har valgt nogle dyrere løsninger end andre, peger Kirsten Jensen på.

"Så nu har vi bedt forvaltningen om at holde øje med regnestykkerne i andre kommuner - om de har samme oplevelse som os og synes, at kompensationen skal dække bedre, end den gør nu. Hvis nogle har fået for meget i kompensation, kommer de nok ikke løbende hen ad gaden og fortæller det, men vi vil holde øje med det. Der sker jo altid det, når man deler ud efter et gennemsnit, at nogle synes, det er fint, mens andre synes, der mangler det sidste - og det er den sidste kategori, vi er i," siger hun.

Der venter også en del coronaregninger forude, siger hun:

"Vi skal jo fortsætte med for eksempel ekstra rengøring, og vi bliver ved med at have blokken liggende og skrive op, hver gang vi bruger mere, så vi kan holde øje med udgifterne".

Politikerne vil også bede Kommunernes Landsforening tage spørgsmålet op.

Flere ledige Hillerød Kommune har også haft store ekstraudgifter til et stigende antal ledige. Antallet af ledige steg med 50 procent fra 516 personer sidste år i maj til 773 personer i maj i år.

"Det er meget store tal, som vi ikke er vant til at se. Og det er endnu værre i andre kommuner. Hillerød plejer at have en meget lav arbejdsløshed, og det håber vi, at vi hurtigt kommer tilbage til," siger Kirsten Jensen.

Faktisk skal kommunen bruge 50,9 millioner kroner mere end budgetteret på både forsikrede ledige og overførselsudgifter - penge som de dog får kompenseret af staten.

"Jeg håber, at arbejdsmarkedet meget hurtigt tager imod de borgere, som er blevet påvirket af krisen i deres jobsituation," siger borgmesteren.

