Pårørende er igen velkomne på hospitalet i Hillerød

Indtil torsdag i sidste uge var det som patient på hospitalet i Hillerød kun muligt at få udendørs besøg - med mindre der var tale om en kritisk syg eller døende patient. Men nu har regeringen og sundhedsmyndighederne besluttet at lempe besøgsrestriktionerne, der skyldes corona-virusset, og det betyder, at alle patienters besøg også må foregå indendørs og uden forudgående aftale.