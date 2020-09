De snorlige veje der fører ind i Gribskovs vilde natur. Pressefoto: Daniel Overbeck

På jagt efter vild natur og verdensarv

På Naturens Dag er der gratis vandretur i Gribskov

Hillerød Posten - 08. september 2020 kl. 05:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Naturens Dag, søndag 13. september, kl. 10, byder Hillerød Kommune og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland på en gratis vandretur i Gribskov.

Under årets tema 'Vild i naturen' sættes jagten ind efter de vilde fortællinger i Gribskov, som ikke bare skjuler sig mellem træerne, men også i skovens historie som kongeligt jagtområde og i de nyeste planer for fremtiden.

"Så følg med af de snorlige jagtveje, udlagt for henved 350 år siden, og kom på sporet af verdensarvsværdierne og planerne om mere vild og urørt natur i en ny Naturnationalpark," lyder det fra arrangørerne.

To indgangsvinkler Bag vandreturen står biolog Søren Ferdinand Hansen fra Hillerød Kommune og site manager Jesper Munk Andersen fra Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Med hver deres indgangsvinkel til naturen i Gribskov vil de undervejs på turen fortælle om de mange vilde fortællinger, som skoven byder på - både i forhold til historien om de kongelige parforcejagter, som skoven i sin tid blev indrettet til, men også i forhold til nutidens natursyn, der i disse år undergår store ændringer og skaber afsæt for en helt ny og rigere natur.

Med planerne om udlægning af en Naturnationalpark i dele af Gribskov bliver et nyt skridt taget i den retning og dermed føjes ikke blot endnu et lag til historien om Gribskov, men også en ny ramme at forstå sporene efter verdensarven i.

"Siden Christian V i slutningen af 1600-tallet fik de kilometer lange parforcejagtveje udlagt i Gribskov har skoven af flere omgange skiftet karakter. Fra vild og ufremkommelig skov i 1600-tallet over tæt og rationel skovdrift i 1800-tallet og nu til urørt natur med de nye naturnationalparkplaner. Kendetegnet ved de forskelle skift har indtil videre været, at parforcejagtvejene har bestået, fordi de har kunne indpasses og få tillagt en ny funktion i skoven. Det er selvfølgelig også håbet, når de nye planer for skoven skal udfoldes, for lige så vigtigt det er at skabe plads for naturen, lige så vigtigt er det at bevare de unikke kulturspor i skoven, der i 2015 blev udpeget til UNESCO verdensarv," udtaler Jesper Munk Andersen i en pressemeddelelse.

Mere natur Netop problematikken mellem hensyn til mere natur og sikring af kulturværdierne vil undervejs på vandreturen blive vendt.

"Naturen i Gribskov har uvurderlig betydning for Hillerøds borgere, og kombinationen af verdensarven, skovens størrelse og den rige natur gør skoven til et vildt sted at besøge," udtaler Søren Ferdinand Hansen, der ser frem til at vise, hvad skoven har at byde på af vilde naturoplevelser, og hvad der er udsigt til af mere vild natur i den kommende naturnationalpark.

Tilmelding påkrævet Turen starter fra parkeringspladsen ved Ottevejskorset på Kildeportvej mellem Nødebo og Gadevang og er sat til cirka 2½ time. Da turen strækker sig over ca. fem kilometer, anbefales praktisk fodtøj og tøj efter vejret. Der er begrænset deltagerpladser til turen, hvorfor tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske til Museum Nordsjælland på mail; post@museumns.dk eller telefon 7217 0240 (hverdage 9-15) senest fredag d. 11. september.

For yderligere information om turen se www.museumns.dk