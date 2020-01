Se billedserie Hver dag lavede Rikke Juul Bojko et snit i træpinden. Det var en sejr, at det blev til 30. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: På en øde ø fik Rikke bekræftet den måde, hun lever sit liv på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På en øde ø fik Rikke bekræftet den måde, hun lever sit liv på

"Øen"-deltager Rikke Juul Bojko værdsætter 'hamsterhjulet' meget mere, efter hun er kommet hjem fra overlevelsestur på en øde Stillehavs-ø

Hillerød Posten - 27. januar 2020 kl. 18:35 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Rikke Juul Bojkos sofabord er der fire overskårne kokosnødder med tændte stearinlys i, og rundt om hendes tv står et par slidte sorte crocs-træsko og en flaske fyldt med sort sand med en lille, men meget spids krokodille-tand på toppen. Det er et slags mindealter for hendes tid på øen. 28-årige Rikke fra Hillerød er en af de 14 deltagere, der for et halvt år siden satte sig for at overleve 30 dage på en øde i Stillehavet med meget få hjælpemidler. Samtidig filmede deltagerne deres ophold til den første sæson af DR's tv-serie "Øen – en ny begyndelse", som blev sendt sidste gang i december.

30 træsnit Rikke tager en halv meter lang træpind fra mindealteret op i hænderne og drejer den. Der er snittet "Panama" i den, og ved siden af er der 30 aflange snit – en for hver dag, hun tilbragte på øen. "Jeg havde på forhånd sagt til mig selv, at det ikke var en mulighed at give op," siger hun. Men efter 10 dage på øen var Rikke ved at blive spist op af sandfluer, som prikkede og stak så meget, at hun mistede lysten til at bevæge sig. "Jeg tænkte, at jeg ikke kunne fortsætte sådan her 20 dage mere. Men jeg vidste, at jeg ville fortryde det resten af mit liv, så jeg sagde 'Tag dig sammen!' til mig selv". Oveni var sulten som en hammer i panden. Hun visualiserede derfor et bestemt scenarie, som hjalp hende til at holde ud: "Jeg forestillede mig at blive hentet på øen, få en burger og behandling – og så sidde der og have det helt fint igen og være klar til at komme tilbage. Men det ville jeg ikke kunne! Jeg vidste, at jeg ville fortryde det resten af mit liv". For Rikke var det en stor succesoplevelse at blive der hele perioden ligesom 12 andre af deltagerne også gjorde. "Da vi sad i motorbåden og skulle hjem igen, pegede værten Christian (Bøving, red.) hen på øen og sagde 'husk det her øjeblik'. Det var stort. Man er meget sejere, end man lige går og tror." Det var dog ikke kun en glæde at skulle fra øen. "Det var en Pandoras æske med følelser, for det var også trist at skulle derfra, så jeg græd også. Det var ikke kun smerte og sult, men også et sammenhold, hvor vi var der for hinanden. Det var helt fantastisk".

På øen fik Rikke Juul Bojko og de andre deltagere nedlagt en Caiman-krokodille. Rikke fik en tand med sig hjem. Foto: Anna Hjortsø



Det glade hamsterhjul Da Rikke kom hjem fra stillehavsøen var de første to uger en hård omgang, særligt nætterne. "Jeg vågnede op og troede, jeg stadig var på øen og gik i panik. Jeg havde mareridt om, at jeg stadig var på øen og var forsvundet i junglen, væk fra de andre, der ikke kunne finde mig," fortæller Rikke. Men da hun kom tilbage til arbejdet som social- og sundhedshjælper i Hillerød Kommune, fik hun det godt igen. For nogle af hendes meddeltagere har oplevelsen på den øde ø medført, at de har opsagt deres faste arbejde, købt en minivan og taget ud i verden på en tidsubestemt rejse. For Rikke har det ikke ændret noget drastisk – bortset fra hendes perspektiv på livet. "Jeg var lykkelig for at komme tilbage i mit hamsterhjul: At stå op om morgenen, gå på arbejde med gode kollegaer og borgere, spise min madpakke og komme hjem igen om eftermiddagen og slappe af. Jeg værdsætter hverdagen mere nu, især rutinerne," siger hun.

Alle vores goder På øen levede deltagerne af det ferskvand, de kunne finde, og den mad de selv fandt eller fangede med de få redskaber, de havde til rådighed. Det har gjort, at Rikke blev meget mere opmærksom på alt det, som vi har i et moderne samfund – og det er hun stadig opmærksom på et halvt år efter sin Crusoe-oplevelse. "Vi skal virkelig værdsætte det, vi har i vores dagligdag, Alle de goder, vi har," siger hun og slår armen ud mod sofabordet, hvor der er dækket op med kaffe og slik, og hvor hendes elcigaret ligger – den ting hun havde sværest ved at undvære på øen.

Rikke Juul Bojko lige efter hun havde klaret de 30 dage på den øde Stillehavs-ø. Foto: Anna Hjortsø



Livsbekræftende Som ung i tyverne kan man opleve et pres fra samfundet om de valg, man tager i livet om karriere og familieliv, fortæller Rikke. "Jeg har tvivlet på de valg, jeg har taget – om det var de rigtige. Jeg bliver for eksempel spurgt, hvorfor jeg er single som 28-årig". Rikke har valgt at vente med at tage en uddannelse, og volvo, villa og vovse er heller ikke lige rundt om hjørnet. "På øen havde jeg tid til at tænke på alle de her ting. Tid til at sidde og kigge i flammerne i bålet eller på solnedgangen på stranden og tænke mit liv igennem. Jeg savnede min familie, men det her var en af de fede ting ved at være på øen". Rikke bruger to-tre måneder om året på at rejse. De seneste tre år har hun brugt i Afrika. Hun har prioriteret de lange rejser i en del år efterhånden: "Jeg er en adrenalin-junkie, der elsker at rejse, skydive, bungee jumpe og tage på eventyr". Og hendes deltagelse i tv-programmet har kun styrket hendes valg om at vente med at slå rødder. "Det er ikke, fordi jeg ikke vil have mand og børn en dag. Men jeg er blevet bekræftet i, at jeg har et godt liv, som det er nu" siger hun