"Overvældende interesse" for Carlsbakkens 127 nye lejligheder

"Vi har oplevet en overvældende interesse for Carlsbakken, hvilket kun bekræfter os i, at vi har ramt et marked, hvor boligbehovet er stort. Generelt ser vi et stigende behov for boliger uden for Københavnsområdet, som er omringet af et levende byliv, tæt på skønne naturområder, har gode transportfaciliteter og til en overkommelige pris," fortæller administrerende direktør Flemming Joseph Jensen i en pressemeddelelse.