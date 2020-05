Ifølge Trine Jørgensen er der ofte alt for mange passagerer med linje 301 om morgenen. Movia har dog ikke konstateret problemer med for mange passagerer i bussen. Modelfoto Foto: polack - stock.adobe.com

Overfyldte busser: - Det er umuligt at holde afstand til andre

Trine Jørgenens 13-årige søn tager hver morgen bussen fra Hillerød Station til Grønnevang Skole, men bussen er tit - ifølge Trine Jørgensen - proppet med alt for mange passagerer

Hillerød Posten - 14. maj 2020 kl. 10:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi har i flere måneder fået tudet ørene fulde om, at vi skal huske at holde afstand til andre mennesker på grund af corona-virus.

Men det kan være svært, hvis man befinder sig i en bus, der er proppet med passagerer.

Og det er linje 301 ofte om morgenen, fortæller Trine Jørgensen.

Hendes 13-årige søn tager hver morgen bussen fra Hillerød Station til Grønnevang Skole, hvor han går i skole - og det er ikke nogen god oplevelse for ham, fortæller moren.

"Bussen er proppet hver morgen. Folk står op, fordi der ikke er siddepladser nok, og de står rigtigt tæt," siger Trine Jørgensen.

Hendes søn er også blevet truet med tæsk, fordi han bad en anden dreng om at holde afstand, fortæller hun.

"Nu har man talt en masse om, at vi skal huske at holde afstand, og derfor synes han selvfølgelig, at det er meget mærkeligt, at man står så tæt i bussen. Han har slet ikke lyst til at tage med bussen, og han er meget utryg ved situationen," siger Trine Jørgensen.

Kontaktet politiet Hun har kontaktet både politiet og Movia flere gange for at gøre dem opmærksomme på problemet.

"Både politiet og Movia siger, at de vil give den videre. Jeg ved ikke, hvem de vil give den videre til, men der sker ikke noget, og jeg har intet hørt efterfølgende," siger hun.

Trine Jørgensen synes ikke, det er rimeligt, at passagerne må stå som sild i en tønde i bussen i disse tider.

"Jeg kender ikke reglerne for hvor mange, der må være i en bus, men jeg kan bare konstatere, at der er så mange med bussen, at det er umuligt at holde afstand til andre. Det kan ikke være rigtigt i disse tider," siger den bekymrede mor.

Fået enkle meldinger Myndighederne har fastsat, at busserne kan fyldes halvt op - svarende til summen af sidde- og ståpladser delt med to. Det skal sikre god plads mellem kunderne, og hos Movia har man ikke hørt om overfyldte busser i Hillerød.

"Nej, vi har ikke konstateret et generelt problem. Vi har haft stoppestedsværter ved Hillerød om morgenen i tidsrummet mellem klokken 7 og 9 fra 13. april til og med 7. maj. I to timer har de observeret kapaciteten, vejledt passagerer og uddelt flyers og håndsprit. Vi har fået enkelte meldinger om for mange passagerer i enkelte busser, blandt andet den 30. april. Vi har været i kontakt med operatøren, som oplyser, at det generelle billede har været, at retningslinjerne har været overholdt. I denne uge (uge 20, red.) er vi til stede hver eftermiddag mellem klokken 13 og 15 for at rådgive og vejlede kunderne og observere, om der er udfordringer - lige som vi har bedt operatøren om at være ekstra opmærksom på antallet af passagerer på ruten," skriver Camilla Struckman, der er kommunikationsdirektør i Movia, i en mail til Hillerød Posten.

Movias chauffører har fået besked på at lukke dørene, hvis der ikke er plads til flere passagerer i bussen.

"Hvis chaufføren oplever, at der er for mange kunder i bussen, må han undlade at tage flere kunder med. Vi opfordrer chaufførerne til at melde ind til os, hvis de oplever overfyldte busser, eller hvis de må efterlade kunder ved stoppestedet, fordi der er for mange. Så må vi kigge på, om vi har mulighed for at sætte ekstra busser ind i disse tidsrum," skriver Movia.

En særlig situation Movia beklager dog, hvis Trine Jørgensens søn har en oplevelse af, at der er for mange med bussen.

"Vi er kede af, at det er oplevelsen. Det er ikke noget, vi har kunnet konstatere. Vi står i en særlig situation, som meget forståeligt skaber bekymring hos mange mennesker. Vi følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og fylder kun busserne halvt op for at skabe god plads mellem kunderne. Der kan ifølge myndighederne være cirka 35 til 40 kunder i de busser, som kører i Hillerød. Og vi er til stede for at holde øje med, at det maksimum ikke overskrides," skriver Camilla Strukcman i mailen til Hillerød Posten.

Hun oplyser endvidere, at Movia indsætter ekstra busser, hvis det er muligt, hvis man konstaterer, at der er kunder, der bliver efterladt på grund af manglende kapacitet i bussen.

