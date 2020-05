Overfaldt vagter til fest på handelsskolen

Lidt efter midnatstid overfaldt manden en vagt ved at gribe fat i hans krave, trække ham bagover og slå ham i baghovedet. En anden vagt tog han halsgreb på, så vagten fik svært ved at trække vejret, står der i domsudskriftet fra Retten i Hillerød. Hvad der præcist gik forud for overfaldet og skete til festen, er ikke beskrevet i domsudskriftet.

Straffen blev ikke hårdere, da retten lagde vægt på, at manden var under 18 år, da overfaldet skete, og at skaderne på de to vagter var begrænsede. Til gengæld blev der lagt vægt på, at manden var tidligere straffet for det samme - og at han havde begået overfaldet i prøvetiden.