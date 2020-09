Overfaldet på Torvet: Fik flækket læben

32-årig mand har anmeldt til politiet, at han blev slået af en mand, han ikke kendte, på Torvet i Hillerød natten til søndag

En 32-årig mand fra Gilleleje kontaktede søndag aften klokken 17.33 politiet og anmeldte, at han mellem klokken 01.00 og 01.50 lørdag nat var blevet overfaldet af en anden mand på Torvet.

Gerningsmanden havde tidligere på aftenen henvendt sig til den 32-årige og spurgt, om han havde et problem, skriver politiet i deres døgnrapport.

Det havde den 32-årige ikke svaret på og var gået videre, men da de to mænd mødte hinanden igen senere på aftenen, slog manden den 32-årige på munden med knytnæve, så hans læbe flækkede.

En af den 32-åriges venner tog fat i manden for at få ham væk fra den 32-årige, hvilket fik manden til også at slå den 32-åriges ven i ansigtet, hvorefter manden løb fra stedet.