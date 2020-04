Over gennemsnittet: Flere hillerødelever tager en ungdomsuddannelse

Der har været en positiv udvikling i forhold til at sikre gode overgange til ungdomsuddannelserne, viser rapporten. 93,4 procent af Hillerød Kommunes 2017/18-årgang er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de har forladt grundskolen. Det tal er på landsplan på 89,9 procent, så her ligger Hillerød Kommune altså mere en tre procent over snittet.

"Når eleverne er færdige med folkeskolen, så går flere i gang med en ungdomsuddannelse. Det viser, at vores fokus på at skabe en bedre overgang er lykkedes. På den lange bane er det essentielt, at folkeskolen fører til videre uddannelse, og det er vigtigt, at vi får endnu flere med, så de lykkes med det".

Ifølge Hillerød kommunes forvaltning er der i kommunen blandt andet fokus på at styrke den praksisfaglige dimension i skolen, bl.a. gennem undervisning i uddannelse og job, obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 7.-8. klasse, erhvervspraktik i 8. og 9. klasse samt indsatser for ikke-uddannelsesparate elever. Desuden arbejder Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland fortsat for at forbedre grundlaget for at vælge ungdomsuddannelse, for at flere vælger en erhvervsuddannelse, og at flere unge gennemfører en uddannelse.