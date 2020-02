Artiklen: Over 5.000 så GummiT i Royal Stage

Premiere-weekenden gik over al forventning, lyder det fra teaterchef. Og du kan stadig nå at se historien om Ivan Olsen i den kommende weekend

"Det gik helt vildt fantastisk godt. Publikum tog så godt imod forestillingen, og alle dem, jeg har talt med, er fuldstændig oppe at køre. Så det er en glad og stolt teaterchef, du taler med," lød det fra Steen Lünell, da Hillerød Posten ringede til ham mandag eftermiddag.

GummiT handler om slapsvansen Ivan Olsen, som ikke er god til noget som helst. Han bliver drillet - både af skolens bøller, af lærerne og alle andre. Ja, han bliver faktisk også drillet af sin egen far, der kalder ham Gummi Tarzan.

"Der bliver jo desværre stadig mobbet i skolerne, så vi kan stadig kan lære rigtig meget af historien om Ivan Olsen, og det er helt vildt fedt at se børnenes reaktioner, når Ivan Olsen kommer til hægterne igen og får skovlen under dem, der mobber ham," siger Steen Lünell, der mener, at forestillingen henvender sig til alle aldersgrupper - både de små, dem midt imellem og de store.