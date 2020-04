Outletland åbner i Gallerierne - på trods af storcenterregler

Outletland skulle have åbnet i det stort set tomme shoppingcenter 31. marts, men på grund af regeringens tiltag mod coronavirussmitte ventede børnetøjsoutletten med at åbne, men på mandag slår de så dørene op - også selvom myndighederne har lukket for alle butikker i storcentre:

"Vi opfordrer alle vores kunder til at komme alene, og vi opfordrer folk til at sprede deres besøg ud over hele vores åbningsperiode og ikke til at komme på vores åbningsdag. Der er varer nok til alle, og vi skal sikre, at det bliver en god og tryg oplevelse for alle at handle her," skriver Outletland.