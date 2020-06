Orgelkoncerterne starter i slotskirken

Det er kirkens nyudnævnte slotsorganist Allan Rasmussen, som åbner serien søndag 28. juni klokken 17.00. Han vil byde på et afvekslende program, hvor man blandt andet kan opleve det berømte 400 år gamle Compeniusorgel over alteret i sprøde toner af italieneren Frescobaldi, der var organist ved Peterskirken i Rom. På samme orgel vil der også blive spillet langt yngre musik, nemlig nogle af Josef Haydns små delikate stykker, som han skrev for et lille automatisk orgel - et såkaldt fløjteur, der var meget moderne i 1700-tallets slutning.