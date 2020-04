"Dem, der leverer rigtig meget, har gjort det over tre år. Andre har fundet ud af, at det kræver meget at være på i hver time," fortæller rektor om onlineundervisning. Arkivfoto

Onlineundervisning på gymnasiet: En aha-oplevelse med social slagside

"Nogle af eleverne har fundet ud af, hvordan det er gå i gymnasium lige pludselig. Dem, der leverer rigtig meget, har gjort det over tre år. Andre har fundet ud af, at det kræver meget at være på i hver time. Jeg tror, det har været en god aha-oplevelse," siger Jesper Skibsted Als.

Lærerne på Hillerød Tekniske Gymnasium beretter til rektor Vibeke T. Johnsen, at den virtuelle undervisning har medført, at de har set nye sider af eleverne.

"De elever, der måske har været mere stille i timerne, har haft bedre mulighed for at komme frem virtuelt, for så sad der ikke 25 andre og kiggede på en, når man sagde noget. Det kan også være en fordel under gruppearbejde, at læreren kan tale med gruppen, uden at resten af klassen kan høre dem," siger hun.