Online escape room: Løs gåder og red prinsen hjemmefra

Hillerøds escape room går online med spillet 'Heksens hytte'

Hillerød Posten - 02. maj 2020 kl. 08:14 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du er en af dem, der er vild med at løse gåder og finde spor for til sidst at slippe ud af et lukket rum, er der godt nyt. Escapee - Hillerød Escape Room, der som alle andre har måtte lukke dørene i under corona-krisen, har nemlig lavet et online escape room.

"Jeg tænkte, 'hvad kan vi gøre i stedet for, når vi ikke må holde åbent?' Der kommer sikkert også til at gå lang tid, før vi må åbne igen, for vores rum er relativt små. Det vil være svært at overholde to meters afstand," siger Martin Vetter, der står bag Hillerøds escape room på Møllestræde.

Som gamemaster fører han i onlinespillet 1-4 deltagere igennem eventyruniverset 'Heksens hytte'.

"Man er en ridder, som er ude og redde prins Felix, der er blevet bortført. Da man går igennem skoven, besvimer man pludseligt og vågner op i heksens hytte, hvor en heks har taget en til fange," fortæller han.

Man skal slippe ud af heksens hytte inden for en time.

"Og måske redde prins Felix, mens man er i gang. Det gør man ved at løse forskellige opgaver".

Ida Lindkilde står bag illustrationerne, og den grundlæggende historie og universet fra 'Heksens Hytte' har Martin Vetter fået lov til at låne fra den amerikanske podcast 'Escape This Podcast' - som i første omgang inspirerede ham til at rykke escape room'et online.

Lyd-escape room Teknisk fungerer det sådan, at man køber billetter på Escapees hjemmeside og får tilsendt et link til onlinemødeplatformen 'Zoom', hvor spillet foregår.

Her sidder Martin Vetter klar til at føre deltagerne gennem spillet.

"Det foregår via mikrofon, og så kan man vælge at have webcam på, hvis man har lyst til det. Folk kan se og høre hinanden, mens de spiller, og samtidig se spillet," siger han.

"Man kan se billeder og lyd, og man får fortalt historien. Det er en form for lyd-escape room med billeder, hvor jeg læser op og fortæller det, man ser. Man kan interagere med de forskellige ting, fx sætte en potteplante på bordet, og så fortæller jeg, hvad der sker ved det," siger Martin Vetter.

Børnevenligt Indtil videre har Escapee afholdt omkring 50 spil med deltagere lige fra Jylland til Dubai - og deltagernes respons har været positiv, fortæller Martin Vetter.

"Alle har været meget glade for det, og det er et meget divers spil".

Når Hillerød Escape Room normalt afholder spil i deres lokaler, så er det enten for voksne eller børn, da det er svært at lave et spil for alle.

"Her har vi ramt noget, hvor alle kan være med, fordi alt er muligt, og det appellerer til børns fantasi. Man kan bare sige, hvad man har lyst til at gøre, og så fortæller jeg, hvad der sker. Mange af opgaverne kan børn også få glæde af at løse, for eksempel gåder, hvor man skal blande farver, og, hvor man skal kunne alfabetet".

Martin Vetter kan også løfte sløret for, at der i begyndelsen af maj kommer endnu et onlinespil, som bliver en tand sværere end 'Heksens hytte'.

"Det bliver meget anderledes. Det handler om, at man er sikkerhedsvagter i en bank, og man skal forhindre et røveri, mens det er i gang," siger han.