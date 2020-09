Omvisning i Jacob Brostrups 'Folkets Tid'

De syv malerier fortæller gennem mange lag af collage til sammen over 150 års danmarkshistorie. Søndagsomvisningen tager besøgende med gennem historiefortællingen og giver et indblik i kunstnerens teknikker, tanker, symbolikker og arbejde med at inddrage begivenheder og personer.