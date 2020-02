Ole Sønnichsen om 'One dollar man'

foredrag Den bogaktuelle forfatter Ole Sønnichsen kommer torsdag 20. februar klokken 14 til Præstevang Kirke. Her fortæller han historien om "One dollar man", den danske cykelsmed William S. Knudsen, der udvandrede til Amerika, blev chef for General Motors i Detroit og endte med at udtænke oprustningsplanen, så Amerika kunne komme Europa til undsætning i Anden Verdenskrig.