Også på Campus Nordsjælland indfører de nye parkeringsrestriktioner for at skaffe bedre p-forhold. Foto: Mdt

Send til din ven. X Artiklen: Også campus mangler p-pladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Også campus mangler p-pladser

Uddannelser på campus i Hillerød indfører p-beviser for at løse p-udfordringer

Hillerød Posten - 04. september 2020 kl. 07:52 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke bare beboerne i de nye lejligheder på Carlsbergvej, men også de studerende og underviserne på campus, som hver dag cirkulerer efter en p-plads.

"Det er et stort problem. Vi mangler parkeringspladser, og det har brændt på igennem en længere periode. Problemet er kun blevet større, efter pendlerparkeringspladsen ved stationen blev nedlagt," siger Merete Brædder, som er uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød under Københavns Professionshøjskole.

Må parkere på villavej Nogle studerende eller undervisere forsøger at møde ind ekstra tidligt for at få en plads, fortæller hun. Men hvis en ansat for eksempel skal på klinikbesøg ude i kommunen og kommer tilbage med sin bil sent på formiddagen, så er der ingen pladser tilbage.

"Så kan det være, de må parkere på en villavej langt derfra," siger Merete Brædder.

Ikke pladser nok Skolen indfører derfor nu nogle nye regler, som betyder, at alle, der parkerer ved campus, skal have en p-tilladelse. Det vil fortsat være gratis at parkere, men man skal altså lægge en tilladelse i forruden.

"Vi vil jo gerne skabe nogle gode parkeringsforhold for dem, der skal bruge campus. Vi opfordrer selvfølgelig til, at man tager offentlig transport, men nogle har ikke andre muligheder end at komme i bil, og selv om vi indfører parkeringsrestriktioner, har vi ikke pladser nok til alle," siger hun.

Der er sat skilte op, som viser, hvilke pladser der hører til skolen, og efter en kort indkøringsperiode kan man altså risikere at få en bøde, hvis man parkerer der uden en tilladelse.

Dermed vil skolen forsøge at undgå, at bilister, der ikke har et ærinde på Campus Nordsjælland, bruger deres p-pladser.

relaterede artikler