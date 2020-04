Østfestivalen i uge 32 er aflyst på grund af coronasmitten, men arrangørerne understreger, at de kommer igen i 2021. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Østfestivalen er også aflyst

Hillerød Posten - 14. april 2020 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den årlige Østfestivalen er også blevet aflyst på grund af corona.

Festivalen, der er en sports- og kulturfestival for børn og unge, skulle som sædvanligt finde sted i det østlige Hillerød onsdag til lørdag i uge 32 - altsåp i starten af august. Men den må som alle andre større arrangementer nu aflyses på grund af coronasmittens hærgen.

"Som I nok allerede har indset, må vi desværre aflyse Østfestivalen i år. Vi er utroligt kede af det, og vi kommer til at savne jer allesammen. Vi håber, at vi alle kan holde fast i vores fantastiske fællesskab, og at vi stadig kan holde sammen - bare på afstand. Vi holder et brag af en festival i 2021".

Det står der at læse på Østfestivalens hjemmeside på Facebook, og beslutningen er taget af bestyrelsen og projektkoordinator Marie Schmidt.

Naja Bjørn Skou fra Hillerød Bibliotek kalder aflysningen virkelig trist og mener ikke, sommeren bliver det samme uden en Østfestival. Andre forsøger at sprede lidt optimisme ved at se frem til 2021, eksempelvis Thyge Enevoldsen, der er en af initiativtagerne til Østfestivalen. Han foreslår desuden, at man i uge 32 skal hygge sig omkring Beboerhuset Brohuset og gøre det så lidt eller så meget, som det bliver tilladt og er forsvarligt.

Østfestivalens uovertrufne pandekagebager Alfred Schoonhoven er enig med Thyge Enevoldsen i forslaget om at lave hygge omkring Brohuset. Han lover, at han gerne kommer forbi en eftermiddag i uge 32 og bager sine skønne pandekager over bål.

