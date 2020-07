Østeuropæisk mand tog 18-årig kvinde på bagdelen i Netto

Kvinden har beskrevet over for politiet, at manden havde østeuropæisk udseende, var 35-40 år gammel og 167-172 centimeter høj.

Hans kropsbygning var muskuløs og hans hudfarve brun. Han havde gråt skæg og kørte muligvis fra stedet i en Peugeot Expert varebil.