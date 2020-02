Ørnens Dag: Oplev Nordeuropas største rovfugl ved Arresø

På Ørnens Dag har hele Danmark gode muligheder for at opleve Nordeuropas største rovfugl, havørnen, også kaldet den flyvende dør. Kyndige fuglefolk står klar til at fortælle succeshistorien om havørnen og vise den frem i teleskoper og kikkerter. Så kom og oplev suset, når Dansk Ornitologisk Forening (DOF) afholder Ørnens Dag søndag 23. februar ved Arresø.

Fra pladsen har man et meget fint overblik over Arresø og Nejede Vesterskov, hvor havørnen har ynglet siden 2009. Med lidt held får de fremmødte set de lokale ørne og eventuelt overvintrende ørne. Der vil desuden være mulighed for at se andre rovfugle og forskellige andefugle. Der vil være mulighed for at gå tur til Alsønderup Engsø igennem Nejede Vesterskov.