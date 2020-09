Sygeplejestuderende kan komme i praktik på nyt uddannelseshospital. Arkivfoto: Mdt

Nyt uddannelseshospital er åbnet for studerende

Professionshøjskolen, som bl.a. uddanner sygeplejersker i Hillerød, har åbnet nyt uddannelseshospital, som skal sikre bedre overgang mellem studie og arbejdsliv

Hillerød Posten - 12. september 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

De studerende, som læser til sygeplejerske på campus i Hillerød, kan fremover komme i praktik på et nyt uddannelseshsopital, som 1. september åbnede i Frederikssund.

Uddannelseshospitalet er et medicinsk sengeafsnit med plads til 16 patienter. Her bliver de sygeplejerskestuderende en bærende del af live ti hverdagen.

"Jeg er glad for, at vi nu kan byde både patienter og studerende velkommen til det, som både skal være et almindeligt sengeafsnit med pleje og behandling efter alle kunstens regler, og samtidig være et sted, hvor vi afprøver nye undervisnings- og læringsformer, så vi kan uddanne de bedste sygeplejersker," udtaler hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, Nordsjællands Hospital, i en pressemeddelelse.

Manglende ressourcer Dansk Sygeplejeråd er bekymret for, at der er kommet 17 procent flere sygeplejestuderende i landet de sidste fem år, men at ressourcerne til deres praktik ikke er fulgt med. Mange hospitalsafdelinger må nedprioritere uddannelsesopgaven på grund af stort arbejdspres, fortæller fagforeningen.

Det nye uddannelseshospital skal være med til at afhjælpe det problem:

"Med det store politiske ønske om flere sygeplejersker og dermed også sygeplejerskestuderende er det afgørende, at alle aktører inden for både uddannelse og sundhed aktivt tænker nyt, for at vi kommer i mål med både flere og bedre sygeplejersker til vores syge og ældre," siger Bente Ourø Rørth.

Bedre praktiktid Uddannelseshospitalet skal også give de studerende en bedre praktiktid, så de står stærkere rustet, når studielivet slutter. Hverdagen på et hospital kan nemlig være hektisk og kompleks, og overgangen fra studielivet kan være svær. Der kan være tale om et regulært "praksischok" som i yderste konsekvens får de nyuddannede sygeplejersker til at forlade faget.

"Det er Uddannelseshospitalets fornemmeste opgave at skabe en praktiktid og et undervisningsforløb, der giver de studerende mere ansvar, så de er mere sikre, når de står i deres første job. Hvordan vi gør det, er noget vi kommer til at udvikle og afprøve henover tid," udtaler Randi Brinckmann, der er dekan på det sundhedsfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole.

Cirka 40 procent af en sygeplejerskes uddannelse foregår i praktik på hospital eller i kommune.