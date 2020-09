Nyt tiltag: Brunch og jazz i Royal Stage

Første gang er søndag 20. september kl. 9.30-12, hvor Jensens Jazz Serenaders står for musikken. Fem mands-bandet adskiller sig fra andre jazzbands ved at have to kvindelige medlemmer, som desuden er mor og datter. Datteren Nina er bandets banjospiller og vokalist, og bandet byder på et blandet program i klassisk New Orleans-stil med afstikkere til nutidige popnumre og til caribiske rytmer.