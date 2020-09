Nyt projekt: Tag en pakke med på togturen fra Hillerød - og få et gavekort

Et stadig stigende antal pakker bliver hver dag leveret til privatpersoner og virksomheder, og det øger trykket på trafikken, fordi der er brug for endnu flere biler til at transportere pakkerne fra a til b. Med den øgede trafik følger mere trængsel på vejene, partikelforurening og endnu mere udledning af CO2 i en tid, hvor vi ellers helst skal klimakompensere.

De tanker leger en række ph.d.-studerende med. Under erhvervsforskningsprojektet 'Crowdsourcing Logistics in Cities', som undersøger potentialer og muligheder for brug af den eksisterende kapacitet i passagertransport til pakkelevering, har de studerende udviklet verdens første forsøg af sin art, CrowdShip.

Pakkeboks på Hillerød Station

Her udnytter de den kollektive trafik ved at få passagerer, der dagligt rejser mellem to stationer, til at tage pakker med sig på rejsen.

På en række stationer i Hovedstadsområdet, herunder Hillerød Station, er der derfor opstillet pakkebokse, som gør det nemt for den rejsende at hente og levere pakker, og som tak for hjælpen bliver de belønnet med et gavekort til 7-eleven.