Y´s Men´s klubben i Hillerød har valgt nyt præsidium: Fra venstre ses sekretær Steen Kristensen, skatmester Svend Erik Andreasen, præsident Erik Sangild og suppleant Ole Ørum Hansen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nyt præsidium i Y's Mens' klubben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt præsidium i Y's Mens' klubben

Hillerød Posten - 29. august 2020 kl. 17:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Y´s Men og Y´s Men i Danmark er nu i gang med klubmøder og aktiviteter, næsten som før Corona-krisen, dog under iagttagelse af de hensyn og retningslinjer som stadig er aktuelle.

Foråret har været præget af utallige aflysninger, og klubbens årlige sommerudflugt er udsat til midten af september.

Klubbens nye præsidium er netop tiltrådt. Præsidiet for 2020-2021 består af præsident Erik Sangild, skatmester Svend Erik Andreasen, suppleant Ole Ørum Hansen og sekretær Steen Kristensen.

Møder i Præstevang Kirke Hillerød-klubben er en kreds af medlemmer med et nuværende eller tidligere tilhørsforhold til kirke, spejderbevægelsen, FDF eller KFUM/K. Klubben holder sine møder i Præstevang kirkes mødelokaler. Møderne starter altid med et let måltid inden aftenens emne.

Klubbens formål er gennem et kammeratligt samvær at være med til at støtte kirkeligt og humanitært arbejde i såvel Danmark som i udlandet. Hillerød-klubben har i sidste klubår støttet flere lokale projekter f.eks. Stutgårdens sommerlejr, mødrehjælpen, KirkeCare, Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hillerød og Danmissions Genbrugsbutik i Espergærde i forbindelse med nedluknings perioden i foråret.

Klubbens program 2020-2021 er spækket med møder og aktiviteter, fortæller Y's Men's Klub.

Støtte til socialt arbejde Sidste år støttede Y´s Men i Danmark KFUM´s sociale arbejde med "Nye veje ud af ensomheden", Brødremenigheds Danske Missions skoleprojekt i Goma, DR Congo og opførelsen af et YMCA Ungdomscenter i Trebujeni, Moldova. På landsplan er de nye projekter for 2020- 2021: "Fremtid og Håb" uddannelse af unge i Sumbawanga i Tanzania. Mission Afrika - Nyt håb for udstødte konvertitter i Cameroun, Kirkens Korshær - Udflugter og udvikling i Danmark og MAF - Flyvende lægehjælp i Madagaskar.

Læs mere på hilleroed.ysmen.dk