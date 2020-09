Det nye hospital på Overdrevsvejen planlægges nu ikke med 2.400 p-pladser, men 2.000 p-pladser efter ny aftale om erstatningsnatur. Illustration: Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Nyt hospital får færre p-pladser

Antallet af p-pladser bliver skåret fra 2400 til 2000 efter sag om naturbevarelse og dyrebeskyttelse

Hillerød Posten - 02. september 2020 kl. 18:01 Af Mette Dolmer Thygesen

Antallet af parkeringspladser ved det kommende hospital, som bliver bygget i Hillerød, er blevet kraftigt beskåret.

Planen var frem til 2017, at hospitalet skulle have 2.800 p-pladser. Men af hensyn til økonomien skar man antallet ned 2.400 pladser. Nu er antallet så skåret ned til 2.000 pladser i en aftale mellem Region Hovedstaden, herunder Nyt Hospital Nordsjælland, og Hillerød Kommune.

I en pressemeddelelse den 13. august skriver Nyt Hospital Nordsjælland, at de 2.000 parkeringspladser "er flere end på det eksisterende hospital i Hillerød". Der er i dag 1.700 p-pladser ved hospitalet i Hillerød, men der til gengæld også kun tilknyttet en tredjedel af de borgere, som det nye supersygehus skal favne, skriver TV2 Lorry.

Men der er p-pladser nok, siger projektchef for Nyt Nordsjællands Hospital, Sune From, til TV2 Lorry. Han oplyser, at to af hinanden uafhængige undersøgelser, som hospitalets rådgivere står bag, viser, at der kun er behov for mellem 1.700 og 1.800 parkeringspladser:

"Det er svært at vurdere hvor mange parkeringspladser, der er brug for i fremtiden. Men der tegner et billede af, at 1.700-1.800 parkeringspladser er nok," siger Sune From til TV2 Lorry.

At regionen og kommunen har skullet indgå en aftale om parkeringspladserne skyldes, at de har måttet efterkomme en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra november 2019. Afgørelsen ophævede hospitalets dispensation til at inddrage 16.400 kvadratmeter beskyttet natur i Salpetermosen til en del af parkeringspladserne omkring det nye sygehus.

Med den nye løsning, som regionen og kommunen har fundet frem til, er hospitalets parkeringspladser flyttet væk fra det beskyttede naturområde, så det kun er nødvendige adgangsveje og stier, som berører beskyttet natur, oplyser hospitalet.

Sikre truede dyrearter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fra november gik på, at Hillerød Kommune ikke havde sikret sig, at de planlagte afværgeforanstaltninger i form af erstatningsarealer med tilstrækkelig sikkerhed opvejer tab af rasteområder for de truede dyrearter - især spidssnudet frø og stor vandsalamander. Men med den nye løsning, parterne har fundet, er det blevet muligt at skabe erstatningsnatur på et areal, der er dobbelt så stort som arealet af den mose, som nedlægges for at sikre den bedst mulige adgang til hospitalet, skriver hospitalet i pressemeddelelsen.

"Hospitalet skal ligge i smuk natur, fordi vi ved, at udsigt til naturen virker beroligende og gavner patienternes bedring. Vi har hele tiden gjort os umage for at passe på naturen, både før og efter vi modtog klagen fra Danmarks Naturfredningsforening i forhold til placeringen af parkeringspladser. Jeg synes, at vi har strakt os langt, og derfor er jeg glad for den nye dispensation," udtaler Sune From i pressemeddelelsen.

Noget af erstatningsnaturen er der givet dispensation til, mens noget først skal godkendes senere.

Regionen har anlagt samlet 13.200 kvadratmeter erstatningsnatur eller mere end det dobbelte af det areal, der inddrages. Erstatningsnaturen er beliggende umiddelbart nordøst for hospitalet i kanten af Salpetermosen. Erstatningsnaturen udgøres af mose (11.500 m2), vandhul (600 m2) og eng (1.100 m2), oplyser Hillerød Kommune.

"Det er vores vurdering, at den nye løsning er afbalanceret, og at der gjort en stor indsats i form af anlæg af erstatningsnatur for at afhjælpe den påvirkning af naturen i Salpetermosen, som desværre ikke helt kan undgås," fortæller Lars Mørk, økonomi- og teknikdirektør i Hillerød Kommune, til Hillerød Posten.

Hospitalsbyggeriet er blevet fire år forsinket og er planlagt til at åbne for patienter i 2024.

Nyt Hospital Nordsjælland

Skal dække flere end 325.000 borgere, der før fordelte sig på hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund

Bliver 121.000 kvadratmeter stort og får 570 ensengsstuer

Kommer til at koste samlet 4,5 milliarder kroner i 2018-priser