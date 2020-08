Nyt fritidstilbud i Hillerød: Nu kan børn gå til naturvidenskab

"I Videnskabsklubben arbejder vi for at åbne børn og unges øjne for naturvidenskaben og vise dem, at det kan være sjovt og berigende at arbejde med den naturvidenskabelige tankegang. Vi inviterer dem inden for i en verden fuld af leg og eksperimenter og tilbyder dermed et enestående møde med naturvidenskaben, som forhåbentlig kan være med til at inspirere dem i deres videre færd gennem uddannelsessystemet og livet generelt," udtaler hun i en pressemeddelelse.