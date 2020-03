Se billedserie Lidl ønsker stadig at bygge supermarked her ved det gamle pædagogseminarium på hjørnet af Frederiksværksgade og Tulstrupvej. Foto: Martin Warming

Nyt forsøg: Lidl prøver igen at få lov til at bygge i Ullerød

Politikerne i arkitekturudvalget skal i dag tage stilling til et nyt forslag om Lidl-supermarked og Skanskaboliger på Frederikværksgade i Ullerødbyen

Hillerød Posten - 04. marts 2020 kl. 06:33 Af Mette Dolmer Thygesen

Efter at Lidl og Skanska i april sidste år fik nej til et projekt med boliger og nyt supermarked på Frederiksværksgade, forsøger de to parter nu igen at få Hillerød Kommune til at gå videre med en lokalplan for projekterne.

Politikerne i arkitektur-, byplan- og trafikudvalget skal på deres møde i dag, onsdag 4. marts, kigge nærmere på en ny startredegørelse for byggeriet af et Lidl-supermarked på grunden i krydset Frederiksværksgade/Tulstrupvej, hvor det gamle pædagogseminarium ligger, og byggeriet af nye boliger på grunden lige vest for Netto.

Lidl og Skanska trak deres tidligere projekt tilbage, inden det skulle til behandling i Økonomiudvalget, efter ABT-udvalgsmedlemmerne afviste projektet. Dengang sagde udvalgsformand Dan Riise (Venstre) til Hillerød Posten, at argumenterne for at afvise projektet ville blive i det lukkede rum - men at "der var nærmest lige så mange holdninger, som der er udvalgsmedlemmer. Men jeg kan nævne det, at der allerede er mulighed for, at Lidl kan bygge på grunden vest for Netto, uden at de lægger sig på hjørnegrunden. Der kan bygges en Lidl på det areal, vi har sat af til det for ikke ret mange år siden," sagde han dengang.

Skanska ønskede dengang at bygge boliger i 3-5 etager, men de to nye forslag er lidt lavere. Skanska ønsker enten at bygge et bofællesskab i 2-3 etager inklusiv delebilordning og færre parkeringspladser eller boliglænger i 3-4 etager.

Lidl fastholder, at de ønsker at bygge supermarked øst for Netto, og det kræver altså en ny lokalplan, fordi grunden vest for Netto er udlagt til erhverv - men det er altså der, hvor Skanska ønsker at bygge boliger. Dagligvareforretningen vil i forslaget få en størrelse på 1.500 kvadratmeter.

Netto utilfreds Kommunens forvaltning har spurgt Netto og grundejerforeninger i Ullerødbyen, om hvad de mener om forslaget.

Nettos ejer Salling Group er imod, at muligheden for at etablere en ny dagligvareforretning flyttes fra grunden vest for Netto til grunden øst for Netto. Saling Group har selv været ude efter at bygge supermarked på grunden ved seminariet - men det blev afvist.

"Det blev tydeligt tilkendegivet fra Hillerød Kommunes side, at det var helt udelukket, at Hillerød Kommune var interesserede i, at den sydlige del af matr.nr. 3ln kunne anvendes til opførelse af en dagligvareforretning. Allerede af disse grunde finder vi det yderst kritisabelt, hvis Hillerød Kommune nu så kort tid herefter, er indstillet på at ændre afgrænsningen af Ullerød Bydelscenter til fordel for Lidl," skriver de i høringssvaret.

Nej tak fra grundejere Grundejerforeningerne melder tilbage, at de gerne ser, at der kan bygges boliger på grunden vest for Netto, så længe byggeriet ikke er for højt. Men de ønsker ikke en ny dagligvareforretning i krydset Frederiksværksgade / Tulstrupvej, skriver Henrik Knudsen, formand for Grundejerforeningen 335. i et høringssvar:

"En placering af en dagligvarebutik af den størrelse, som Lidl ønsker at etablere, bliver ikke en lokal dagligvarebutik til gavn for lokalområdet. Lidl vil få sin omsætning ved at kannibalisere på de øvrige dagligvarebutikkers omsætning, og det er ikke ønskværdigt. Størrelsen indikerer mere, at Lidl ønsker at kunne tiltrække kunder fra et større opland end bare lokalområdet. Vi vurderer endvidere, at det ikke vil være til gavn for området at udvide med endnu en trafikkrævende butik til området. Der er allerede rigeligt trafik til og fra Netto på Frederiksværksgade".

Også Peter Følbæk Nielsen, som er formand for 334 og 336 i Ullerødbyen, skriver på vegne af bestyrelserne i Ullerødbyen GF 334, BDK 335, BDK 336og BDK 394, at de ikke mener, det er en god idé med endnu et supermarked på grunden - og at det vil give trafikale problemer med endnu et supermarked der:

"Der er ikke i den fremlagte rapport taget højde for den øgede belastning af trafikken ved etablering af en "kører til butik" som Lidl, og den ønskede beliggenhed. Faktuelt er Tulstrupvej en ekstremt belastet vej og en daglig udfordring´," skriver han.

Frugtbar dialog Lidl håber, at politikerne denne gang vil se positivt på forslaget:

"Vi har haft en rigtig god og frugtbar dialog med byrådet og Arkitektur-, byplan- og trafikudvalget, og nu har vi indarbejdet alle de kommentarer, de har haft, i vores nyeste forslag. Vi ser meget positivt på det og håber, vi med dette forslag har løst det med parterne, så vi kan komme i gang med lokalplanen til vores kommende butik i Hillerød, og også så Skanska kan komme i gang med deres projekt," siger kommunikationschef i Lidl Morten Vestberg til Hillerød Posten.

Lidl har en købsaftale med ejeren af seminariegrunden, Københavns Professionshøjskole (tidligere UCC), som er betinget af, at der udarbejdes en ny lokalplan. Skanska ejer den ubebyggede ejendom i det nuværende bydelscenter.

Projektchef Milo Larsen fra Skanska ønsker ikke at udtale sig om ansøgningen, før den er blevet behandlet af kommunen.