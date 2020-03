Frederik Mulla Hansen og Mathilde Clauson-Kaas er det nye formandskab i DSU Hillerød. Pressefoto

Nyt formandskab i DSU Hillerød

Frederik Mulla Hansen blev valgt som formand og Mathilde Clauson-Kaas som næstformand

Hillerød Posten - 14. marts 2020 kl. 17:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) i Hillerød afholdt i januar generalforsamling, og der kom frisk blod ind i DSU Hillerøds bestyrelse. Frederik Mulla Hansen blev formand, og Mathilde Clauson-Kaas blev næstformand og kasserer. De bor begge i Hillerød og går på Frederiksborg Gymnasium og HF.

De to er enige om, at der mangler et politisk samlingssted for unge i Hillerød. Derfor inviterer de nu alle med politisk interesse til at deltage i samarbejdet med at genskabe DSU Hillerød og tale de unges sag i samfundet, skriver de i en pressemeddelelse.

Frederik Mulla Hansen kæmper blandt andet for en grønnere omstilling:

"Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at kæmpe imod klimaforandringerne. Vi kan ikke længere ignorere advarslerne. Det gælder både stater, virksomheder og forbrugere. Jeg synes f.eks., at den store danske pensionsformue bør investeres langt mere bæredygtigt end i dag".

Mathilde supplerer: "I DSU har vi et godt kammeratskab. Jeg har været medlem i et års tid. Nu har jeg fundet et sted, hvor jeg kan dyrke min politiske interesse. DSU Hillerød er også et fællesskab," udtaler hun.

Alle er velkomne til at deltage i DSU's arrangementer - det er f.eks. politiske workshops om klima eller sundhedsvæsnet og debataftener om uddannelsessystemet og psykisk sårbarhed blandt unge.

Interesserede kan læse mere om DSU Hillerød på Facebook.