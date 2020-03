Hillerød Fodbold starter nu sit eget akademi, der skal fokusere på de mange lokale talenter i de nordsjællandske fodboldklubber. Arkivfoto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Nyt fodboldakademi skal udvikle lokale talenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt fodboldakademi skal udvikle lokale talenter

Formålet med det nye akademi er blandt andet at udvikle spillere til Hillerød Fodbolds 2. divisionshold

Hillerød Posten - 26. marts 2020 kl. 10:05 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Fodbold starter nu et nyt ambitiøst fodboldakademi op efter sommerferien 2020.

Læs også: Flere lokale klubber og foreninger lukker ned med det samme

Det skriver den lokale fodboldklub i en pressemeddelelse.

Akademiet, der har fået navnet Hillerød Fodbold Akademi, vil i første omgang være åben for ansøgninger for drenge, der er født i perioden 2003 til 2008 og bestå af to ugentlige træninger, fysisk træning, fællesspisning, foredrag, undervisning i sociale kompetencer samt mulighed for et udvekslingsophold i USA hos et amerikansk fodboldakademi.

"Med mere end 15 større fodboldklubber i Hillerød og omegn er der et kæmpe potentiale for at fastholde udviklingen af talenter lokalt. De dygtigste spillere skal naturligvis fortsat have muligheden, for at komme til blandt andet vores samarbejdsklub FC Nordsjælland, men der er mange ambitiøse spillere, der ligger lige under dette niveau og med Hillerød Fodbold Akademi får de nu et ekstra træningstilbud, samtidig med at de fastholder tilknytningen lokalt," fortæller Thomas Gammelgaard, der er Head of Coaching & Academy på det nye akademi.

Lokale spillere Formålet med Hillerød Fodbold Akademi er altså at udvikle dygtige spillere lokalt - spillere som kan indgå på Hillerød Fodbolds divisionshold, der lige nu spiller i 2. division.

"Derudover er den sociale og menneskelige udvikling (de såkaldte Lifeskills) et vigtigt element på akademiet, som gennem fællesspisninger, foredrag, coaching og unikke oplevelser dyrkes for at skabe en lokal kultur, der i sidste ende udvikler holistiske spillere, som ønsker at bidrage til fodboldfællesskabet i Hillerød og omegn," står der i pressemeddelelsen.

At Hillerød Fodbold nu lancerer et akademi med lokal forankring,er noget som klubbens samarbejdsklub, FC Nordsjælland, bifalder.

"At Hillerød Fodbold starter et akademi med fokus på fastholdelse og udvikling af lokale spillere er et initiativ, vi synes godt om. Vi vil gerne være med til at sikre et fællesskab, hvor flest mulige børn og unge får muligheden for at udvikle deres talent og menneskelige egenskaber gennem og til gavn for fodbolden i hele Nordsjælland. Vi vil igennem den gode dialog, vi har i dag, understøtte Hillerød Fodbolds ambitiøse planer," siger Søren Kristensen, der er CEO i FC Nordsjælland.

Anden fase kommer efter planen i august 2021, hvor Hillerød Fodbold Akademi åbner op for både drenge og piger fra U10 til U19.

Der afholdes åbent informationsmøde om det nye akademi torsdag den 14. maj mellem klokken 17 og 18.30 på Hillerød Stadion.

relaterede artikler

Bauhaus køber banenavn på Hillerød Stadion 02. marts 2020 kl. 05:00

Succestræner vender tilbage til Hillerød Fodbold 02. februar 2020 kl. 09:44