Nyt efterårsprogram: Nick Hækkerup og Katrine Bille gæster biblioteket

Programmet byder blandt andet på debat om overvågning 28. september. Her deltager justitsminister og tidligere Hillerød-borgmester Nick Hækkerup, som mødes på scenen med tænketanksdirektør Jacob Mchangama til en publikumsinddragende frirumsdebat om, hvorvidt overvågning giver mere tryghed, og hvorvidt der er behov for mere overvågning.

Slægtsforskning for børn

Alle børn har en familie, og til "Slægtforskning for børn" den 7. november har børn fra Hillerød chancen for sammen med en voksen fra deres familie at se nærmere på deres familiehistorie. Man kan lave et familietræ og høre om, hvordan man levede i gamle dage. Man skal bare medbringe lidt oplysninger om ens familiemedlemmer, hvornår og hvor de er født. Frivillige fra Bibliotekets Slægtsforsknings Café står for arrangementet.