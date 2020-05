Nyt beredskab venter forude

"I Venstre finder vi det vigtigt, at vi ikke sparer så meget på beredskabet, at det kan føre til svære vilkår for løsningen af beredskabets kernekompetencer. Vi synes, at der i de senere år er blevet sparet en del inden for området, og det må være politisk relevant at tilsigte, at vi ikke forringer vores beredskab i en sådan grad, at de ikke har mulighed for at yde en forsvarlig opgaveløsning. Det gælder også, selvom forslaget kommer fra beredskabet selv, for de stræber i sagens natur efter at leve op til de politiske forventninger, der er om effektiviseringer," sagde han.