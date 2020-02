Antallet af hjemløse på landsplan er stagneret, mens det i Hillerød Kommune er faldet med 34 procent. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nyeste indsatser har virket: Nu har vi en tredjedel færre hjemløse i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyeste indsatser har virket: Nu har vi en tredjedel færre hjemløse i Hillerød

Hillerød Kommune har ifølge udvalgsformand arbejdet seriøst med at få nedbragt antallet

Hillerød Posten - 12. februar 2020 kl. 05:47 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På landsplan er antallet af hjemløse stagneret, men i Hillerød er der i samme periode fra 2017 til 2019 sket et fald på 34 procent.

Det viser en rapport fra VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, der hvert andet år kortlægger hjemløshed i landets kommuner.

At der nu er 75 frem for 113 hjemløse i Hillerød Kommune, skyldes, at de nyeste indsatser har virket, ifølge Christina Thorholm (Radikale Venstre), formand for Omsorg og Livskraftudvalget.

"Vi har arbejdet ganske seriøst med at nedbringe antallet af hjemløse, fordi det var over landsgennemsnittet. Det overraskede os egentlig lidt. Og det måtte vi have gjort noget ved, for vi synes ikke, det er rart med hjemløse borgere".

Antallet af hjemløse i Hillerød var steget fra 104 i 2015 til 113 i 2017, hvilket betød, at der var 2,3 hjemløse per 1.000 indbyggere.

Derfor blev der indført tre nye konkrete tiltag.

"Det skaber mange følgeproblemer at være hjemløs, og ens situtation bliver meget mere kompleks. Det er vigtigt for os både politisk og forvaltningsmæssigt at håndtere hjemløshed," siger hun.

I dag er der 1,5 hjemløse per 1.000 indbyggere, hvilket er gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

Støtte i boligen Det ene tiltag, som blev indført i Hillerød, foregår i tæt kontakt med boligorganisationerne og de boligsociale medarbejdere.

Indsatsen drejer sig om personer, der er på vej til at blive sat ud af deres hjem med henblik på, at de kan blive boende.

"Det er jo væsentligt. Og der følger vi forvaltningsmæssigt tæt op, så borgerne får den støtte, der kan gøre, at de rydder op, ændrer adfærd eller får betalt deres regninger," siger Christina Thorholm.

Det kan eksempelvis være være klager eller manglende betaling af huslejen, der kan være årsag til, at man er ved at miste sin bolig.

Herberg Et andet tiltag drejer sig om de hjemløse borgere, der befinder sig på herberg, og her er samarbejdet med herbergene intensiveret, fortæller Christina Thorholm.

"Nogle hjemløse har jo store udfordringer og er måske ikke klar til en bolig. Vores socialrådgivere er derfor i dialog med dem for at finde ud af, hvad skal der til for, at de kan blive klar til en bolig".

Tjekpunktet Kommunen har også oprettet Tjekpunktet, som er et rådgivningscenter for socialt udsatte, psykisk sårbare eller personer med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Her kan man gå ind fra gaden eller ringe for at få rådgivning.

"Det er for alle aldre, men hvis man for eksempel er ung og sofasover og ikke lige ved, hvordan man kommer videre, kan man henvende sig til og få vejledning af en socialrådgiver og en pædagog i forhold til at få en bolig. Det er ikke, fordi personalet kan skaffe en bolig, men man skal gøre nogle ting for at få en bolig, som de for eksempel ikke har psykisk overskud til," siger Christina Thorholm.

"Jeg tror, at Tjekpunktet har haft betydning for faldet blandt de 18-24-årige, som er faldet væsentligt," siger hun.

Fra 2017 til 2019 er der sket et fald fra 22 til 13 hjemløse i aldersgruppen.

"Vi kan hjælpe dem, uden de behøver at være en del af et system, og uden at man skal ind i en sagsbehandling - de kan bare komme og få noget vejledning," siger Christina Thorholm.

På gaden Et fjerde, men ikke et nyt initiativ, er det opsøgende arbejde på gaden.

Kommunale medarbejdere rykker ud, hvis de får kendskab til, at nogen sover på gaden.

"Så tager medarbejderene derhen. tager kontakt og siger, at de gerne vil hjælpe personen. Det kan være ved at komme på et herberg i første omgang eller ved at blive skrevet op til en husvildebolig eller på den sociale boligliste (kommunens andel af de almene boliger, red.)".

Alle fire initiativer fortsætter, selvom antallet af hjemløse er nedbragt.