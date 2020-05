Ny undersøgelse har ført til nye tiltag og forbedringer af Hillerød Svømmeklubs børne- og ungehold. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Nye tiltag i Hillerød Svømmeklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye tiltag i Hillerød Svømmeklub

Hillerød Svømmeklub har igangsat nye initiativer på baggrund af analyse af børne- og ungdomshold

Hillerød Posten - 25. maj 2020 kl. 16:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Svømmeklub fik i efteråret del i DGI og DIF's foreningspulje, som har været med til at sætte gang i nye udviklingsområder i klubben. I foråret 2020 har Center for Ungdomsstudier lavet en lille kvalitativ undersøgelse af, hvad der motiverer børn og unge til at gå til svømning. Undersøgelsen var både med til at bekræfte deres forestillinger, men bidrog også med nye pointer, fortæller klubbens formand Tilde Juul:

"Vi blev bekræftet i, at svømning i udgangspunktet er en skal-aktivitet, som forældrene vælger for deres børn, fordi de skal lære at svømme, men samtidig viste undersøgelsen også, at de små børn ofte er meget glade for at gå til svømning, fordi det indeholder mange legende elementer. Den samme glæde gør sig gældende blandt de unge, som går på vores aktivitetshold, hvor de unge opfatter sporten som en kan-aktivitet, altså noget de selv vælger".

Potentiale for udvikling Men der er også områder, hvor der er potentiale for udvikling, særligt på teknik-holdene, som er for de små børn, som lige har lært at holde sig oven vande, og som nu skal i gang med at lære den tekniske del.

"På disse hold savner børnene de legende elementer, fordi trænerne ofte har en tendens til at være meget optagede af den tekniske del, fordi de selv er meget passionerede for sporten. Samtidig efterlyser forældrene, at børnene også har et socialt motiv for at komme til svømning, når de når denne alder," fortæller Tilde Juul.

Legende læring Derfor har klubben gennemgået alle undervisningsplaner og sørget for, at der kommer mere fokus på legende læring. Det er nemlig muligt, at nogle øvelser kan læres gennem leg, også for de lidt større børn. Samtidig er træningstiden blevet udvidet på teknikbasis-holdene, så de har en halv time i vandet og en halv time på land.

"Ved at give svømmerne tid på land får de mulighed for at lære hinanden at kende og få venskaber. Det er nemlig svært at tale sammen, når man har hovedet under vand. Samtidig skal tiden bruges på styrke- og smidighedsøvelser og at give dem tekniske fif, som også er vigtigt for at blive en god teknisk svømmer", siger Tilde Juul.

Mere synlighed Undersøgelsen havde mange rosende ord til klubbens ungdomshold, som de unge generelt er meget glade for. Men mange forældre kender ikke de mange muligheder. Derfor er klubben gået i gang med at synliggøre deres tilbud på nye måder.

Klubben har fem holdtyper for unge; Actionsport, Puls for Piger, Extreme for Drenge, Teens og Medleyhold. Man kan læse mere om holdene på klubbens nye hjemmeside: www.hils.dk.

Der åbnes for tilmelding til den nye sæson den 1. juni.

Mdt