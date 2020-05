Nye tal fra politiet: Flest trygge borgere i Hillerød

En topplacering indtager Hillerød også, når det kommer til borgernes tillid til politiet: 84 procent af Hillerøds borgere har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

Vicepolitiinspektør og leder af Forebyggelses- og Nærhedscentret ved Nordsjællands Politi, Brian Stybe Grayston, skriver i en mail til Hillerød Posten, at det er svært at sige noget præcist om, hvorfor Hillerød ligger i top i forhold de øvrige nordsjællandske kommuner.

Men han skriver, at Nordsjællands Politi har et godt samarbejde med kommunen, SSP og boligselskaberne.

"Hvis et lokalområde har været ramt af indbrud eller lignende, så har borgerne selvfølgelig ikke syntes, det var så rart, men generelt set virker folk trygge, og de synes, det er dejligt at bo i Hillerød, når jeg snakker med dem," siger han.

"Det hænger nok også sammen med, at der for tiden virker fredeligt og roligt i kommunen - så føler folk sig også mere trygge".

"For omkring tre år siden var LTF (bandegrupperingen Loyal to Familia, red.) mere synlige i gadebilledet. Det er de heller ikke så meget mere. Og hvis folk ikke oplever, at der er ballade, så føler de sig nok også mere trygge".

LTF er kendt for at bære tøj med logoer, men i efteråret udstedte politiet et straksforbud mod at være medlem af banden, som i januar i år blev stadfæstet ved Københavns Byret.