Nye p-automater: Nu bliver det sværere at indtaste forkert registreringsnummer

Risikoen for at få en bøde for at have indtastet et forkert regisitreringsnummer er blevet lidt mindre med de nye p-automater

03. juni 2020 Af Martin Warming

Hillerød Kommune har i løbet af foråret skiftet de gamle p-automater på de kommunale parkeringspladser, der er rundt omkring i byen, ud med helt nye automater.

Det er som sådan ikke, fordi der er den store forskel på de gamle og de nye p-automater, men der er dog alligevel et par forbedringer, fortæller Morten Skibstrup Nikolajsen, der er projektleder i Trafik, Vej & Park i Hillerød Kommune.

"Man skal stadig indtaste sit registreringsnummer, når man køber en parkeringsbillet, men med de nye automater er det blevet lidt lettere at indtaste det rigtige registreringsnummer, da automaterne spørger om, det kan passe, at det eksempelvis er en Ford Fiesta, hvis det er sådan en, man har parkeret. Det skal meget gerne være med til at minimere risikoen for, at man indtaster et forkert registreringsnummer - og i sidste ende får en parkeringsafgift," siger Morten Skibstrup Nikolajsen.

Derudover er de nye p-automater kontaktløse. Det vil sige, at man ikke længere behøver at stikke sit betalingskort ind i automaten, men blot kan svinge det forbi en sensor.

"Det er et lovkrav, at alle p-automater skal være kontaktløse inden udgangen af 2020. Det var de gamle ikke, så vi skulle udskifte automaterne alligevel," fortæller Morten Skibstrup Nikolajsen.

Der er stadig en times gratis parkering på de kommunale p-pladser, men man skal stadig 'gætte' på, hvor længe man skal parkere. Det vil sige, at man, når man starter sin parkering, skal beslutte sig for, hvor længe man skal holde der i modsætning til mange andre steder, hvor man først betaler, når man henter sin bil.

"Den løsning har vi haft med i vores overvejelser, men vi har lyttet til erfaringer fra andre steder, hvor man har 'bagudbetaling', og der er en risiko for, at man glemmer at tjekke ud, så man i stedet for at betale for eksempel 20 kroner for at parkere får en p-afgift på 510 kroner. Det er der ingen, der bliver glade for," siger projektlederen.

Man kan selvfølgelig stadig betale sin parkering via en app, hvis man har sådan en installeret på sin telefon, og det er der også flere og flere, der gør, fortæller Morten Skibstrup Nikolajsen.

"Andelen af bilister, der anvender en p-app, er steget kraftigt det sidste år, og der er endnu flere, der er begyndt at bruge en app her under corona-krisen," siger han.

De gamle p-automater på Markedspladsen og i parkeringshuset på Østergade er ikke blevet udskiftet, da der snart starter et hotelbyggeri på Markedspladsen, og parkeringshuset på Østergade skal renoveres i forbindelse med, at der skal bygges lejligheder oven på det.

