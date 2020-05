Nyt mandehold med både naturtræning og gåture for mænd over 60 år starter nu op i Hillerød. Pressefoto Foto: Jens Astrup

Nye mandehold: Seniorer skal dyrke motion sammen i Hillerød

Nyt projekt skal sikre aktive fællesskaber for mænd over 60 år

Hillerød Posten - 17. maj 2020

Andelen af ældre i Danmark er stigende. Det samme er andelen af ensomme ældre, også i Hillerød Kommune.

Det vil DGI Nordsjælland, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød kommune gøre noget ved i et nyt flerårigt projekt med titlen 'Outdoor og Fællesskab for Mænd' eller populært kaldet for 'Mandeholdet'.

Kernen er at skabe aktive fællesskaber for mænd rundt om i Hillerød Kommune. Et projekt som Sundhedsstyrelsen har støttet med knap en halv million kroner.

Det glæder naturligvis begge de to bestyrelsesformænd, Per Frost Henriksen, DGI Nordsjælland, og Peter Andersen, Frivilligcenter Hillerød. De ser frem til at følge samarbejdet mellem DGI og frivilligcentret om at nå en ellers svær målgruppe. Det skal gøres blandt andet ved at kombinere frivilligcentrets samarbejde med de lokale, sociale foreninger om rekruttering af målgruppen og DGI's viden om at engagere mænd gennem fysiske aktiviteter og fællesskaber.

Naturtræning Projektets formål er at styrke den fysiske og mentale sundhed hos mænd over 60 år i Hillerød Kommune for at forebygge mistrivsel og ensomhed. Det skal ske via en kombination af motion, naturtræning og etablering af mandefællesskaber. Helt konkret arbejdes der på at etablere et 'Gå i naturen'-hold med start i Hillerød Øst og i Hillerød centrum samt et 'Træn i naturen'-hold på Hillerød Stadion.

I efteråret og i 2021 udvides med flere 'Gå i naturen'-hold for mænd andre steder i Hillerød Kommune. Alle holdene bygger på DGI og Center for Sund Aldrings træningskoncept 'Hold Hjernen Frisk Naturtræning'.

Første del af projektet er et trænerkursus mandag 25. maj kl. 10-15, hvor der skal uddannes mænd i målgruppen som trænere og sociale værter.

Deres opgave er at understøtte rekruttering, træning, fællesskabelse og ikke mindst at motivere de mænd, der starter på holdene, til at fortsætte deres fællesskab efter endt projektforløb.

Det er planen, at de første hold starter op i juni. Rekruttering af trænere er i fuld gang nu. Hvis du har lyst til at være træner, kan du kontakte Tine Liisberg fra Frivilligcenter Hillerød på telefon 48 24 19 07 eller mail tl@frivilligcenter-hillerod.

Se mere om projektet på www.dgi.dk/mandeholdet