Politikerne i byplanudvalget satte tomlen i vejret for to nye kæmpebutikker ved Føtex i Slangerupgade. Arkivfoto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Nye kæmpebutikker bag Føtex: "Sæt i gang" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye kæmpebutikker bag Føtex: "Sæt i gang"

Udvalg bakkede op om planerne om at bygge to nye, 3800 kvadratmeter store butikker ved Slangerupgade/Roskildevej-krydset

Hillerød Posten - 22. marts 2020 kl. 08:48 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To nye kæmpebutikker bag Føtex i Slangerupgade er rykket et skridt nærmere en virkeliggørelse.

Der var nemlig opbakning blandt politikerne i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget 4. marts til at få udarbejdet en ny lokalplan for store butikker på Slangerupgade 56A-B i Hillerød ved Roskildevej.

"Vi synes, projektet ser fint ud, så det er bare med at sætte i gang," siger udvalgsformand Dan Riise (Venstre).

3800 kvadratmeter Det er de lokale investorer i Frederiksborggruppen A/S og ejendomsudvikleren Innovater A/S, som ønsker en lokalplan udarbejdet til at bygge to nye butikker på 3800 kvadratmeter på den cirka 6.450 kvadratmeter store grund bag Føtex og ved Roskildevej, hvor den store nye bydel Frederiksbro er godt i gang med at blive bygget, og hvor frikirken Alive holder til i dag.

Frederiksborggruppen har indgået forhåndsaftale med to butikker, men investorerne har ikke over for Hillerød Posten villet uddybe, hvilke butikker det drejer sig om.

Tyder på Elgiganten Meget tyder dog på, at den ene butik bliver Elgiganten, da Innovator A/S blandt har udviklet og opført den største Elgiganten i Danmark. Den 4.500 kvadratmeter store butik ligger i Aarhus. Innovator står også bag Elgiganten i Herning, og Elgiganten kommer snart til at mangle lokaler, da en ny lokalplan for et boligbyggeri er på vej for den grund, hvor Elgiganten ligger i dag, lige over for Føtex.

Elgiganten var desuden ét af de få firmaer, som udtalte, at de planlagde at flytte ind i det storcenter, der var planlagt til at bygget på Møllebrogrunden.

Arkitektonisk udtryk ABT-udvalget havde enkelte bemærkninger til projektet. De ønsker, at der skal arbejdes videre med det arkitektoniske udtryk i forhold til facade og begrønning samt udtrykket mod Slangerupgade. Og så skal der styr på trafikken af for eksempel lastbiler, der skal ind og ud med varer.

"Men alt i alt lægger butikkerne her sig nøjagtig, hvor vi har ønsket det," siger Dan Riise.

Sagen skal også op i Økonomiudvalget, som har møde 18. marts. Derefter afholder kommunen borgermøde om startredegørelsen onsdag 1. april kl. 19.30 på Hillerød Rådhus.