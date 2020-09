Nye corona-tilfælde på skoler og plejehjem i Hillerød

Medarbejderne på Grønnevang Skole, afdeling Østervang, har ikke været på arbejde siden mandag i sidste uge, og de klasser, hvor en eller flere elever kan have været i kontakt med medarbejderen, er alle blevet kontaktet af skolen med en opfordring til at lade sig teste, oplyser kommunen.

To medarbejdere, der arbejder på henholdsvis Grønnevang Skole og plejehjemmet Skovhuset i Hillerød, er blevet testet positive for corona-virus.

Udskoling sendt hjem

På den lille privatskole KonTiki på Frydenborgvej er hele udskolingen, der omfatter en 7., 8. og 9. klasse, blevet sendt hjem, efter at en elev fredag formiddag blev testet positiv for corona.

Grunden til, at alle tre klasser i udskolingen er blevet sendt hjem, skyldes, at de lærere, der har undervist i den klasse, hvor den smittede elev går, heller ikke må komme på skolen, før de er blevet frikendt for corona - og altså derfor heller ikke kan undervise i de to øvrige klasser, oplyser Ane Fabricius, der er skoleleder på KonTiki.

I sidste uge blev også en elev, der går i 7. klasse på Frederiksborg Byskole, testet positiv for corona.