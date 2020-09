Der bliver nu indført en række nye corona-restriktioner på blandt andet plejehjemmene i Hillerød. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Nye corona-restriktioner: Plejehjemsbesøg skal nu foregå udendørs eller i drivhuse

Antallet af corona-smittede stiger i Hillerød, og det betyder, at der nu bliver indført en række nye restriktioner på blandt andet plejehjemmene

Hillerød Posten - 16. september 2020 kl. 14:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet, at der skal indføres en række restriktioner for besøg på bosteder, botilbud og plejehjem i blandt andet Hillerød Kommune.

Restriktioner kommer efter, at corona-smitten har fået et godt tag i Hillerød, der nu er blevet en mørkerød kommune på corona-landkortet. En kommune bliver mørkerød, når der er flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere. Tirsdag den 15. september var der 59 smittede inden for de seneste syv dage per 100.000 indbyggere i Hillerød Kommune.

Restriktionerne betyder blandt andet, at indendørsbesøg på et plejehjem kun må ske i særligt kritiske situationer eller for den nærmeste pårørende.

"En beboer på et plejehjem må stadig godt få indendørsbesøg af den nærmeste pårørende," fortæller Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre & Sundhed i Hillerød Kommune.

Men det er altså kun den samme person, der må komme på indendørsbesøg, og det er op til familien at beslutte, hvem den nærmeste pårørende er, tilføjer hun.

Derudover må plejehjemsbeboere også godt få besøg indendørs af flere pårørende ved særligt kristiske situationer.

"Det kan eksempelvis være, hvis en beboer er i sin sidste tid af sit liv," fortæller Hella Obel.

Opsætter drivhuse Hvis flere eller andre end den nærmeste pårørende vil besøge en plejehjemsbeboer må det altså ikke foregå indendørs på selve plejehjemmet.

"Nu nærmere vi os jo den kolde tid, og vi er derfor i gang med at opsætte drivhuse ved alle kommunens plejehjem, som man kan sidde tørt og lunt i. Drivhusene bliver indrettet med lys og varme, og der vil selvfølgelig blive luftet godt ud," siger Helle Obel, der samtidig understreger, at afstandsreglerne selvfølgelig skal overholdes i drivhusene, og at der derfor kun kan være et vist antal personer i drivhusene ad gangen.

"Der er jo ingen af os, der ønsker, at det skal være sådan her, men det er noget, vi bliver nødt til at gøre for at passe på vores plejehjemsbeboere. Ældre er jo en særlig sårbare gruppe, og vi har desværre set i andre kommuner, hvor galt det kan gå, hvis smitten kommer indenfor på et plejehjem," siger Hella Obel.

Pårørende vil blive direkte kontaktet med præcise vejledninger for det enkelte botilbud eller plejehjem.

Udover Hillerød gælder de nye restriktioner også i Egedal, Furesø, Greve, Hørsholm, Roskilde, Rudersdal og Slagelse kommuner.

