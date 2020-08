Politikerne bakkede op om at sende to lokalplaner om byggerier i Slangerupgade i høring. Her er det illustration af byggeriet på den grund, hvor Elgiganten ligger i dag.

Nye byggerier på Slangerupgade rykker et skridt nærmere

Udvalg bakkede onsdag op om to nye lokalplaner for byggerier i Slangerupgade

Hillerød Posten - 19. august 2020 kl. 05:39 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To byggerier kommer nu tættere på at blive til virkelighed på Slangerupgade i Hillerød.

På den ene side, hvor Elgiganten ligger i dag, ønsker det jyske investeringsselskab Jysk Holding at opføre et 12.000 kvadratmeter stort erhvervs- og boligprojekt med plads en fem etagers ejendom med butikker i stueetagen og fire etager med boliger i en randbebyggelse. Ejendommen skal rumme 90 boliger, 2.590 kvadratmeter detailhandel og en parkeringskælder. Der opføres butikker med facade ud mod Slangerupgade.

På den anden side, bag ved Føtex, vil Frederiksborggruppen bygge to nye kæmpebutikker på en 6.450 kvadratmeter stor grund, som Frikirken Alive holder til på i dag. Butikkerne skal være på op til 3.800 kvadratmeter store og sælge udvalgsvarer. Bygherren ønsker at opføre projektet i maksimalt to etager i op til 10 meters højde. Det kræver en ny lokalplan.

Hvilke butikker, der er tale om, er endnu ikke kommet frem, men flere ting peger på, at den ene er Elgiganten.

Politisk opbakning Begge projekter fik opbakning fra politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på deres møde i onsdags.

"Vi var alle enige om at sende projekterne videre og sende lokalplanerne i høring i otte uger," siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Begge projekter er fine, mener han - især byggeriet på Elgigantens grund:

"Det er et fantastisk projekt, som passer godt ind ind i forhold til Frederiksbro. Det er med til at nedskalere byen i den retning, og det er meget fint indpasset i området, det ligger. Det bliver et flot område, særligt omkring åen," siger han.

Forbehold mod fem etager SF's Peter Langer havde dog et forbehold, fortæller han:

"Grundlæggende er det et ok projekt, da området ikke er for kønt i dag. Fordelene bliver et pænere grønt område ned mod Pøleå og en bedre trafikafvikling med den lille rundkørsel, der kommer. Men vi synes, at fem etager i spidsen vil tage noget udsigt fra beboerne i Munkeporten, og kommuneplanen siger også maksimalt tre etager. Men lad os høre, hvad stemningen på borgermødet er".

I høring Begge lokalplaner skal også debatteres i Økonomiudvalget og byrådet. Hvis planerne går videre, bliver der høring om kæmpebutikkerne frem til 27. oktober og borgermøde på rådhuset 24. september, mens høringen om boligbyggeriet på Elgigantens grund kører frem til 27. oktober med borgermøde den 17. september.

